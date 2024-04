Biblioteca Pública do Estado realiza nova edição da feira literária BPE + Cultura neste sábado

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), realizará, no sábado (6), das 12h às 18h, uma nova edição da feira literária BPE + Cultura, em frente ao prédio da Biblioteca (rua Riachuelo 1.190). A edição celebra o aniversário da Biblioteca, que completa 153 anos em 14 de abril. Em caso de chuva, o evento acontece dentro da BPE.



Nesta edição, haverá destaques como apresentações musicais em um palco montado em frente à BPE. Dois espetáculos estão programados a partir das 15h: um com a cantora Vera Ambrozio apresentando o projeto Cantokê - interpretando sambas cantados por mulheres; e em seguida, um trio composto por Renata Pires (voz), Vladimir Rodrigues (violão) e De Santana (percussão) farão novas versões de MPB e música afro.

O evento acontece no primeiro sábado de cada mês, desde agosto de 2023, entre as ruas João Albuquerque e General Câmara, com entrada gratuita. Dentro da biblioteca será possível apreciar uma exposição de arte vestível com estampas originais inspiradas nas pinturas e no acervo da BPE, criadas pela artista Jeannine Art Wear.