Ecarta Musical traz Marcelo Delacroix no show No tempo presente neste sábado

O músico Marcelo Delacroix apresenta uma seleção da nova safra de canções inéditas, como prenúncios de um novo disco, e rememora músicas de seus discos anteriores no show No Tempo Presente, neste sábado (6), 18h, no projeto Ecarta Musical, na Fundação Ecarta (avenida João Pessoa, 943).

Com um olhar apontando para o futuro e outro revisitando o passado, Marcelo Delacroix, sozinho no palco estabelece um contato direto com o público e, através do repertório escolhido e do bate papo descontraído que permeia o show, busca envolver a plateia numa experiência musical, ao mesmo tempo intensa e profunda, leve e descontraída.

O repertório traz uma seleção de músicas que dialogam com o tempo. Entre elas, as inéditas Fio de Ar (com poema de Marceli Becker), Benfazeja (parceria com Arthur de Faria e Nelson Coelho de Castro), e Fonte da Nostalgia (com Carlo Pianta), além de uma seleção dos discos anteriores, e ainda algumas músicas escolhidas de outros compositores locais.