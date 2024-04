Convidados internacionais se juntam à Ospa em tarde dedicada à música francesa neste sábado

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, realizará um encontro com três mestres da música francesa neste sábado (6), às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501). O concerto, chamado de Sinfonia Fantástica, será conduzido pelo maestro espanhol José María Moreno, maestro titular e diretor artístico da Filarmônica de Málaga. O violinista francês Régis Pasquier também estará presente para a apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla , realizará um encontro com três mestres da música francesa neste sábado (6), às 17h, na(avenida Borges de Medeiros, 1.501). O concerto, chamado de, será conduzido pelo maestro espanhol José María Moreno, maestro titular e diretor artístico da Filarmônica de Málaga. O violinista francês Régis Pasquier também estará presente para a apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma, a partir de R$ 10,00.

O concerto será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Ospa, assim como a palestra do Notas de Concerto, que acontecerá antes do início da música, às 16h, na Sala de Recitais, com apresentação de Francisco Marshall.

O concerto terá início com a versão orquestral de Tzigane, composição de Maurice Ravel (1875-1937) inspirada no folclore cigano, originalmente escrita para violino e luthéal, um piano híbrido que permitia ao instrumento produzir novos timbres. Em seguida, a Orquestra Sinfônica apresentará Introdução e Rondó Caprichoso em Lá Menor, de Camille Saint-Saëns (1830-1921), uma das peças mais conhecidas do compositor, com influências marcantes da música espanhola.