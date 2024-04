Flamenco nordestino abre programação 2024 do Sonoridades neste domingo

Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) retoma as atividades do projeto Sonoridades em 2024 com o espetáculo Brasilerías, do grupo de dança e música flamenca Mosayco, da Paraíba. A apresentação, que também conta com a participação especial da bailarina La Negra Ana Medeiros, ocorre no domingo (7), às 17h, com retirada de ingressos na plataforma Sympla Com uma programação inteiramente gratuita, o(avenida Independência, 75) retoma as atividades do projeto Sonoridades em 2024 com o espetáculo, do grupo de dança e música flamenca, da Paraíba. A apresentação, que também conta com a participação especial da bailarina La Negra Ana Medeiros, ocorre no domingo (7), às 17h, com retirada de ingressos na plataforma

Mosayco traz para o palco do CHC o diálogo entre a música flamenca e brasileira tem como origem o trabalho realizado pelo violonista Cyran Costa, que incorpora a energia do flamenco tradicional e jazzístico, mesclando-a com um importante trabalho autoral e arranjos para instrumentos raramente vistos nos palcos brasileiros.

No repertório estão composições autorais e arranjos de obras tradicionais de diferentes culturas envolvendo, sobretudo, o imenso leque musical nacional, a força expressiva do flamenco tradicional e o pluralismo do universo jazzístico, estabelecendo diálogos com intuição fraseológica de caráter improvisado e exploratório, harmonizando saberes e sabores sonoros.