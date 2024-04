'A Mulher que queria ser Micheliny Verunschk' cumpre nova temporada no Estúdio Stravaganza, em Porto Alegre

Baseado no romance homônimo do escritor e cineasta pernambucano Wilson Freire, o espetáculo A Mulher que queria ser Micheliny Verunschk cumpre nova temporada no Estúdio Stravaganza (rua Dr. Olinto de Oliveira, 64). A peça dirigida por Adriane Mottola é também o primeiro monólogo da atriz Sandra Possani e permanecerá em cartaz no espaço cultural, a partir desta sexta-feira (5). As apresentações acontecem até o dia 14 de abril, sempre às 20 horas, de sextas a domingos. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada), e estão à venda na plataforma Sympla. Cada sessão comporta 35 pessoas na plateia.



Revelando a condição feminina em um lugar violado e colonizado, a peça conta a história de uma mulher educada em um ambiente masculino, vivendo em zona portuária, e que passa por diversas violências na infância e na adolescência. Desde pequena, a personagem só conheceu a dor. Quando jovem, foi apresentada ao sexo de jeito forçado. Quando se torna adulta, já trabalhando como prostituta, ela sonha em ser escritora.

A narrativa apresenta uma personagem que assiste a vida passar e sumir no mar, em constante imobilidade. Nesse contexto, sua imaginação é gigante: gosta de garatujar letras, cascavilhar ideias, chafurdar frases à procura da inspiração para contar a sua própria história. Acredita que as pessoas aprendem a ler olhando as letras, as palavras dos livros, que "pulam para dentro dos olhos e saem pela boca".

Fazendo um comparativo com a pátria brasileira, "estuprada e corrompida desde o seu descobrimento" - a peça conta com a dramaturgia de Kike Barbosa e Angela Spiazzi, em parceria com Sandra e Adriane. O espetáculo tem, ainda, cenário assinado por Rodrigo Shalako, figurino de Liane Venturella, iluminação e videografia de Ricardo Vivian, cena sonora de Álvaro Rosacosta, maquiagem de Miriã Possani, e conta com Pingo Alabarse como designer de identidade visual.