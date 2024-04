Lilian Maus inaugura mostra individual na Ocre Galeria, nesta quinta-feira (4)

Reunindo 31 trabalhos inéditos, desenvolvidos nos últimos três anos, a artista visual Lilian Maus inaugura sua mostra individual Miragens - onde dormem os sonhos, nesta quinta-feira (4), na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535). O evento ocorre das 18h às 21h, e a exposição pode ser visitada até o dia 30 de abril, de segundas às sextas-feiras, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30mim. A entrada é franca.



No dia 20 de março (sábado), ainda está prevista uma conversa com a artista, sob a mediação da crítica e pesquisadora Gabriela Motta, que assina a curadoria da mostra.



Cruzando elementos e fábulas da região de Osório (RS) – onde mantém seu ateliê – com outras referências ligadas ao seu percurso poético, a artista baiana, radicada entre Porto Alegre e o Litoral gaúcho, usa o deslocamento na paisagem como método de trabalho. O resultado são obras impregnadas de múltiplas temporalidades.



Professora do Instituto de Artes da Ufrgs, Lilian participa de ações de residência e expõe no Brasil e exterior desde 2005, explorando em suas obras diferentes linguagens incluindo escultura, instalação, audiovisual, fotografia, desenho e pinturas que, entre outros temas, envolvem uma investigação sobre a fenomenologia da paisagem e ações coletivas que busquem uma relação entre arte, ciência e educação, valorizando o patrimônio cultural e paisagístico.



Na mostra que chega à Ocre Galeria, são apresentadas pinturas em acrílica, óleo, guache e aquarela sobre papel e tela. Além disso, haverá uma instalação no jardim do espaço cultural, produzida com tecido. A obra é inspirada no pampa gaúcho e na lenda do Boitatá e, ao lado, será projetado o vídeo Ygápéba, que significa "Jangada", em Tupi-Guarani.

O filme será doado ao Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs) e é fruto da parceria com o cineasta e fotógrafo Biel Gomes e o músico compositor Vagner Cunha. O trabalho, realizado durante a residência artística Casco, conta com a participação de não-atores (Pedro e Emanuel Ávila, Paulinho Biru e Tadeu Marcelino), moradores de Osório.

A região litorânea tem sido, há mais de uma década, um lugar de pesquisa e investigação da artista visual, que se inspira na fauna, na flora, nas lendas e histórias locais para produzir suas obras. Seus trabalhos em pintura, instalação e vídeo já foram exibidos em vários países (Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Rússia, Espanha, Colômbia, Chile, Uruguai e Argentina), além de diversos estados brasileiros. As obras de Lilian Maus também fazem parte de acervos públicos e privados no Brasil e Exterior.