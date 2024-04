Sangue e Pudins estreia segunda temporada no Teatro Renascença

O espetáculo Sangue e Pudins, mais recente direção de Luciano Alabarse, volta a cartaz no Teatro Renascença (avenida Érico Veríssimo, 307) nesta sexta-feira (5), às 20h. Para esta sessão de estreia, a produção contará com um bate-papo ao final da apresentação com Julio Conte, diretor de teatro e psicanalista, Francisco Marshall, historiador e professor e Liana Timm, artista e arquiteta. A segunda temporada da peça segue até o dia 28 de abril, com apresentações nas sextas, sábados e domingos. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 30,00.