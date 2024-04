Diva do Blues, J.J. Thames volta ao Rio Grande do Sul em turnê por oito cidades

Após turnê de sucesso no ano passado, a norte-americana J.J. Thames está de volta ao Rio Grande do Sul em novo circuito de apresentações promovido pelo Sesc/RS. Conhecida como a Diva do Blues, a artista é uma das mais respeitadas blues woman da atualidade e tem shows marcados em São Leopoldo, Porto Alegre, Passo Fundo, Ijuí, Santa Rosa, Carazinho, Taquari e Novo Hamburgo entre os dias 4 e 13 de abril. Os ingressos já podem ser adquiridos no site ou em qualquer Unidade do Sesc/RS, com valores variados conforme o local.

Nascida em Detroit, berço da soul music, J.J. Thames mudou-se para Jackson, capital do Mississipi, ainda adolescente. As referências das duas cidades renderam-lhe um repertório inspirado em grandes nomes do blues, do jazz e do gospel, cantados com grande potência vocal.

Em um show de duas horas, a artista convida o público para uma viagem musical pelas raízes da música negra americana através de canções próprias e músicas de ídolos como Tina Turner, Etta James e John Lee Hooker. Na turnê, ela é acompanhada pelo porto-alegrense Alexandre França Guitar e seu quarteto Alex & The Handmakers.