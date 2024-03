CurtaOn apresenta especial sobre os 60 anos do golpe militar

Entre 31 de março e 1º de abril de 1964, o Brasil iniciava uma das páginas mais tristes de sua trajetória: a ditadura militar. Foram mais de vinte anos de repressão. Agora, 60 anos depois, esse período ficou na História, mas não deve ser, de forma alguma, esquecido – para que não se repita. Por isso, o CurtaOn – Clube de Documentários preparou uma seleção de filmes e séries que contam como foram aqueles anos sob as mais diversas perspectivas.

O especial é composto por produções que contemplam todo o período da ditadura, desde a ascensão dos militares ao poder – como em O Dia Que Durou 21 Anos -, passando por momentos de sangrenta perseguição e enfrentamento aos opositores do regime – como em Hércules 56, Sobral - O Homem Que Não Tinha Preço e Soldados do Araguaia -, e chegando na abertura política com Democracia em Preto e Branco e Tancredo Neves – A Travessia.

O CurtaOn – Clube de Documentários é o streaming do Curta!, disponível no Prime Video Channels, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma.