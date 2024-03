Primeiro edital de ocupação de espetáculos gaúchos no Theatro São Pedro é lançado

A Fundação Teatro São Pedro (FTSP) e o Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen) anunciaram o lançamento da primeira edição do edital que selecionará artistas gaúchos para apresentações no Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°) em 2024. As duas instituições selecionarão quatro apresentações de artes cênicas (teatro, dança e circo), com o benefício de isenção da taxa mínima do teatro e 83% de uma receita de bilheteria.

Conforme o regulamento, as apresentações serão realizadas nos finais de semana, em julho, outubro e novembro, com sessões às 20h nas sextas-feiras e sábados, e às 18h nos domingos. Os critérios da comissão de avaliação serão: trajetória e currículo de profissionais artistas envolvidos; concepção artística da proposta; impacto e repercussão no público, bem como estratégias de divulgação; e ações afirmativas através da representatividade de grupos sociais marginalizados.