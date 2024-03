Paula Plim abre exposição em Porto Alegre, enquanto deixa marcas de arte pelo mundo

A Calafia Art Store (rua General Couto de Magalhães, 439) apresenta a sua primeira exposição do ano, Técnica Mista, disponível para visitação até o dia 20 de abril. O local recebe os trabalhos mais recentes da artista porto-alegrense Paula Plim, após um período de dois anos de estudos em Barcelona, na Espanha. Nesta mostra, ela traz uma produção com elementos que já fazem parte de seu estilo, como o uso das cores, animais e outras coisas da natureza, mas também surpreende com uma experimentação de retratos humanos e outras técnicas.

Durante sua infância, Paula foi estimulada por sua família a explorar as artes. Ela ainda teve a influência de sua avó, formada em Artes Visuais, e de seus pais, que compravam materiais de pinturas e também proporcionaram experiências em ateliês infantis. No início da vida adulta, com o objetivo de poder trabalhar com ilustrações, ingressou nas faculdades de Publicidade e Propaganda, e como sua avó, Artes Visuais. "Mas, durante esse tempo, acabei não conseguindo produzir. Só consegui botar a mão na massa e focar no meu trabalho artístico depois das faculdades", conta Paula.

Ela relembra que começou a pintar nas ruas em 2002, e, aos poucos, desenvolveu sua linguagem artística, com o forte uso de cores. A mudança das atividades artísticas de passatempo para profissão iniciou, em sua análise, quando a artista começou a ser chamada para trabalhos remunerados com maior frequência, em meados de 2015. Antes disso ela estava "no meio do caminho", reflete. Quando criança, o tipo de arte que ela mais gostava era aquarela, e agora, seu trabalho é reconhecido pelas cores vibrantes.

"Quando eu era criança, meu sonho era ser artista, ou comissária de bordo, porque eu ia poder viajar. E uma coisa que sempre me chamou a atenção são esses souvenirs de viagens, bordados, aqueles vidrinhos com areia, os chaveiros coloridos", conta Paula. Pessoas próximas viajavam e traziam singelos presentes, que ela guardava e admirava; ao mesmo tempo, ela mantinha contato com artesanatos do mundo. Com o tempo, as influências foram entrando em sua arte. Viajou ao México, para um encontro de pintura de murais, e também foi para o Leste Europeu, onde teve contato principalmente com os artesanatos da Polônia e da Bulgária.

Durante as viagens, Paula gosta de reservar um tempo para marcar suas cores por onde visita. "Geralmente a gente só leva coisas quando viaja para algum lugar. Eu gosto também de deixar algo", comenta. Ela já deixou sua marca nas paredes, e em outras telas urbanas, de Cuba, México, Espanha, Portugal, Hungria, Bulgária, Chile e Polônia, além do Brasil. Em 2018, Paula participou de uma residência artística em Cabo Verde, no projeto Xalabas, e ministrou oficinas, além de pintar fachadas de comércios da região. Nestas viagens, se não há algum convite para exposição ou algum trabalho, ela gosta de pintar em locais abandonados, pois assim não há chances de ter algum problema em relação a autorização.

Além das pinturas, Paula também trabalha com ilustrações digitais, desde artes livres a também produtos como latas, discos, camisetas, embalagens, e outros. Para ela, ferramentas como os tablets revolucionaram as possibilidades de desenhos e pinturas, principalmente pelas infinitas possibilidades de replicação de padrões e de voltar atrás nos traços. "Chega a ser engraçado porque, às vezes, estou criando algo no papel e faço os gestos com os dedos, achando que estou usando o iPad", conta Paula, aos risos.

A vontade mais inusitada, que ainda não foi possível realizar, é deixar sua marca colorida nos arredores de Chernobyl, zona destruída e desocupada depois de uma explosão nuclear, no norte da Ucrânia. Ela estava pesquisando e planejando sua ida, quando deu-se início ao conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. Como um plano B, Paula pensou em readequar a ideia para uma cidade abandonada na Bélgica, chamada Doel. O local já conta com alguns grafites, mas Paula não conseguiu entrar no local em sua última viagem a Europa. O sonho, contudo, continua em seus pensamentos.

A exposição na Calafia traz os trabalhos mais recentes de Paula, também influenciados por uma viagem. A artista morou em Barcelona por dois anos, para participar de um conceituado curso de realismo. "Eu não fui com o intuito de trabalhar com isso, mas sim de aprender como faz, todas essas questões de proporções, sombra e luz", conta, acrescentando que, desde criança, tem dificuldade com desenhos de realismo. O próximo plano é morar na França, por motivos pessoais, e aproveitar para divulgar sua arte por lá.