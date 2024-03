Pedro Gonzaga e Roger Lerina retomam encontros do projeto Adaptação - Entre a Literatura e o Cinema

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) retoma neste ano o Adaptação - Entre a Literatura e o Cinema, projeto que compara romances de destaque mundial com suas versões para as telonas em bate-papos com a presença do jornalista e crítico de cinema Roger Lerina e a participação remota do escritor, tradutor e poeta Pedro Gonzaga. A atração, que teve sua última edição em dezembro de 2022, volta ao centro cultural nesta terça-feira (2), às 19h30min, com ingressos a partir de R$ 19,80.

O tema é o livro autobiográfico O Acontecimento, escrito pela francesa Annie Ernaux, vencedora do prêmio Nobel de Literatura, e o filme homônimo, dirigido por Audrey Diwan.

No evento, serão debatidas as diferenças e as semelhanças que aproximam e afastam essas distintas formas de narrativa, enquanto são destacados os principais pontos da trama, que se passa na França de 1963 e que acompanha a trajetória de uma jovem de apenas 23 anos que tem seu futuro abalado ao descobrir uma gravidez acidental.