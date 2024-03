Colours 15 anos: label de música eletrônica é a mais antiga do Rio Grande do Sul em atividade

Reconhecida como um dos principais eventos itinerantes de música eletrônica do Brasil, a Colours completa 15 anos em 2024. E para comemorar esse marco, a edição de aniversário reúne Kolombo, Fran Bortolossi, Audiofly, Eli Iwasa, Vivi Seixas, Nana Kohat, Dbeat, Eliéser e Caio Busetti. O evento acontece dia 13 de abril, no Jockey Clube Multieventos, em Caxias do Sul.

Idealizada por Fran Bortolossi, a Colours é precursora na Serra Gaúcha, sendo a label de música eletrônica mais antiga do Rio Grande do Sul em atividade. Através da realização de mais de 140 eventos, que juntos ultrapassam a marca de 200 mil pessoas, a Colours é responsável por apresentar ao público da região nomes inéditos como Dubfire, Chris Liebing, Octave One, Adriatique, Joris Voorn.



“Há 15 anos, a Colours fomenta a cena da música eletrônica no Rio Grande do Sul, sobretudo, pela consistência dos line ups, que sempre trazem artistas do house e do techno nacional e internacional de extrema relevância. E também pela preocupação com a estrutura de som e luz, que são elementos cruciais para que uma festa de emusic se estabeleça como referência”, pontua Fran Bortolossi.



Além dos eventos produzidos em Caxias do Sul e região, tendo edições já realizadas em Farroupilha, a Colours ainda assina palcos importantes. A realização das primeiras edições do Warung Tour no Rio Grande do Sul passaram pela Colours, atualmente, sendo uma parceria entre Colours e Levels. Além disso, duas edições do renomado Winter Festival de Gramado tiveram palcos assinados pela label caxiense.



15 anos fomentando a música eletrônica



Nesses 15 anos, a Colours tornou-se uma importante plataforma para os artistas de música eletrônica. Além das cabines de suas festas, desde seus primeiros anos, a label é preocupada em disseminar a emusic de outras formas. Há 10 anos, o Colours Radio está nas ondas da Sonora FM, que vai ao ar toda sexta-feira à meia noite, anteriormente, tendo ficado na programação da Jovem Pan Caxias do Sul por cinco anos.



Todas as edições do Colours Radio também podem ser conferidas através do SoundCloud da label gaúcha. Plataforma que ainda veicula podcasts com participação de diversos nomes da cena nacional e internacional, somando milhões de plays.



Colours gera 200 empregos por edição



Com cerca de 12 edições por ano, a Colours também movimenta o setor do entretenimento da região de Caxias do Sul. A cada evento, a label contrata cerca de 200 funcionários, nas áreas de segurança, bar, infra-estrutura, promoção e marketing.



“É um desafio constante manter uma label pulsante por tantos anos. Um evento envolve muitos processos, é uma grande responsabilidade integrar cada um que faz parte da produção para que a festa sempre chegue ao público com o DNA da Colours”, conclui Fran Bortolossi.

Serviço Colours 15 anos