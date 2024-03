Peça 'Selvagem' encerra aniversário do Teatro Oficina Olga Reverbel

Espetáculo solo teatral conduzido por Felipe Haiut, Selvagem encerra as celebrações do aniversário do primeiro aniversário do Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n) com sessões nesta quarta (27) e quinta-feira (28), às 19h. Ingressos (R$ 70,00, com opções de meia entrada) no site e na bilheteria do Theatro São Pedro.

A peça dirigida por Débora Lamm é uma autoficção que mergulha nas memórias pessoais de Haiut e no universo da cultura pop, refletindo sobre as experiências da criança queer na construção da identidade de gênero e questionando as estruturas sociais que moldam a masculinidade.