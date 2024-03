Curso 'Propaganda e Cinema na 2ª Guerra Mundial' movimenta na Cinemateca Capitólio

Propaganda e Cinema na Segunda Guerra Mundial, ministrado por Waldemar Dalenogare, tem como objetivo analisar como a propaganda foi utilizada de maneiras completamente diferentes em diferentes países antes e durante a Segunda Guerra Mundial, com objetivos contrastantes. As aulas acontecem no sábado (6), das 14h30min às 16h e no domingo (7), 14h30min às 19h, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). O investimento é de R$ 160,00 e inscrições podem ser feitas no site O curso, ministrado por, tem como objetivo analisar como a propaganda foi utilizada de maneiras completamente diferentes em diferentes países antes e durante a Segunda Guerra Mundial, com objetivos contrastantes. As aulas acontecem no sábado (6), das 14h30min às 16h e no domingo (7), 14h30min às 19h, na(rua Demétrio Ribeiro, 1.085). O investimento é de R$ 160,00 e inscrições podem ser feitas no

Busca-se compreender as estratégias, técnicas e meios de comunicação empregados na propaganda de guerra. Além disso, refletir sobre as consequências a longo prazo da propaganda na formação de narrativas históricas, memória coletiva e legado cultural.

Dalenogare é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul com pós-doutorado na Universidade de Boston. Além da atuação como pesquisador e acadêmico, mantém o canal Dalenogare Críticas, com mais de 250 mil seguidores no YouTube, com a análise de filmes, cobertura de festivais e temporada de premiações.