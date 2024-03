Grupo Ueba lança o projeto Arte na sua Praia com diversas atrações culturais em Capão da Canoa

Nesta quarta-feira (27), dia em que são celebrados o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo, começa o projeto Arte na sua Praia, promovido pelo Grupo Ueba e que se estende até domingo (31). As atividades acontecem no Largo Baronda, na Avenida Beira Mar, e fecham o verão no litoral gaúcho com atividades culturais e entretenimento para toda a família

A iniciativa é mais uma das muitas atividades que o grupo teatral de Caxias do Sul promove ao longo de 2024 para celebrar os seus 20 anos de estrada.

Todas as atrações são inteiramente gratuitas e voltadas ao público de todas as idades. A programação inclui espetáculos infantis, infantojuvenis e para adultos, todos com acessibilidade através de intérprete de libras, além de shows musicais para embalar o happy hour durante os cinco dias.