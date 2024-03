TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva faz 3 apresentações no final de semana

TOC - Uma Comédia Obsessiva Compulsiva volta ao Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°), para uma curta temporada, de sexta-feira (29) a domingo (31), às 18h. É mais uma oportunidade para o público assistir esta comédia de enorme sucesso que conquistou os gaúchos. Ingressos disponíveis, a partir de R$ 25,00, no site do local O espetáculovolta ao(Praça da Alfândega, s/n°), para uma curta temporada, de sexta-feira (29) a domingo (31), às 18h. É mais uma oportunidade para o público assistir esta comédia de enorme sucesso que conquistou os gaúchos. Ingressos disponíveis, a partir de R$ 25,00, no

A peça conseguiu romper abolha e chegar ao grande público, com uma verdadeira terapia do riso entre palco e plateia. Falando de maneira humorada e responsável sobre saúde mental e emocional, consegue provocar o riso e a reflexão, na mesma medida, sobre este tema tão atual e necessário. O espetáculo já foi assistido por milhares de espectadores que riram e se emocionaram com as histórias de vida apresentadas em cena.

Quatro personagens com diferentes tipos de transtornos e paranoias, encontram-se numa sessão de terapia, onde desenvolvem uma estranha e hilária relação. A partir daí, as reviravoltas inesperadas na trama surpreendem o público. Passando do trágico ao cômico, os personagens encaramos seus

medos, transtornos e paranoias através de uma nova perspectiva: o outro.