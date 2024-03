Rancho Tabacaray celebra a Páscoa com almoço de fogo de chão e show

Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2.770) se transformará em um cenário de confraternização de Páscoa. Os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de um almoço de fogo de chão preparado pelo mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, enquanto são embalados por um repertório musical repleto de clássicos do nativismo, com show de Ricardo Bergha. Últimos ingressos, a partir de R$ 80,00, disponíveis na plataforma Sympla No próximo domingo (31), o(avenida Vicente Monteggia, 2.770) se transformará em um cenário de confraternização de Páscoa. Os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de um almoço de fogo de chão preparado pelo, o El Topador, enquanto são embalados por um repertório musical repleto de clássicos do nativismo, com show de. Últimos ingressos, a partir de R$ 80,00, disponíveis na plataforma

As portas abrem às 11h para receber os visitantes, com o almoço e a música ao vivo começando ao meio-dia. O serviço de cozinha encerrará às 15h, mas a casa permanecerá aberta até às 16h para garantir que todos possam desfrutar ao máximo. A gastronomia está inclusa no valor do ingresso. O espaço é petfriendly.

A trilha sonora deste dia será conduzida pelo músico, compositor e produtor Ricardo Bergha, natural de Lages. Com uma trajetória de 14 anos no cenário musical do sul do Brasil, é reconhecido por suas performances marcantes e sua participação em festivais nativistas de renome, além de colaborações com artistas de destaque e apresentações em festas folclóricas internacionais.