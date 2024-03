4° Seminário de Educação e Cinema: Cinema Negro na Escola acontece nesta semana

Com programação totalmente gratuita, o 4° Seminário de Educação e Cinema: Cinema Negro na Escola será realizado de 4 a 6 de abril na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). Após duas edições online durante a pandemia, o evento vai acontecer presencialmente pela primeira vez com uma série de debates e exibição de um longa-metragem, O Dia que Te Conheci.

Programa de Alfabetização Audiovisual — fruto da parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio da Faculdade de Educação — e a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura e da Cinemateca Capitólio. As inscrições para as atividades devem ser feitas pelo site

As três mesas temáticas são direcionadas prioritariamente para professores do ensino básico das redes públicas estadual e municipal. Os encontros vão reunir convidados renomados e atuantes nos campos do cinema e da educação.