Flamenco Negro terá apresentação única e gratuita no Theatro São Pedro nesta quarta

Nesta quarta-feira (27), às 20h, o palco do Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°) recebe para única apresentação o espetáculo de dança flamenca, ganhador do Troféu Açorianos 2021, Flamenco Negro, da Cia de Arte La Negra Ana Medeiros. A retirada dos ingressos pode ser feita na recepção do Multipalco, até o dia do show, das 13h30min às 18h (limite de quatro ingressos por pessoa).

No elenco, La Negra Ana Medeiros, que também assina a direção geral e coreografia, Patrícia Correa, La Paloma, Bianca Benevenuto La Senhora, Jemima Ruedas e Rose Correa, acompanhadas de Gabriela Vilanova na viola, todas artistas negras.

Flamenco Negro trata de temas como a influência e diáspora negra presentes no flamenco quem permitem dar luz à grande contribuição que o negro tem feito para as artes tanto no Brasil, quanto na Espanha. "E indo além do conhecimento, revelar o que os artistas flamencos vivem na pele compartilhando experiências e falando do seu vivido", afirma a bailaora e criadora do projeto.