Faustão faz hemodiálise, enquanto aguarda adaptação de novo rim

O Hospital Israelita Albert Einstein divulgou novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Segundo o comunicado na noite dessa sexta-feira (22), Faustão está consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. Ele também está conversando normalmente, segundo os médicos.O apresentador, no entanto, está tendo que passar por sessões de hemodiálise, enquanto aguarda a adaptação do rim transplantado e a recuperação da função renal. Como informado anteriormente, o novo órgão ainda não está funcionando adequadamente.Em 27 de agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração no mesmo hospital. Ele teve alta cerca de 15 dias depois da cirurgia e seguiu em recuperação domiciliar.