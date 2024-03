Show de Nei Lisboa celebra aniversário de Porto Alegre nesta terça-feira (26)

A 14ª edição do Nei LisPoa, espetáculo realizado nos primeiros meses do ano pelo cantor e compositor Nei Lisboa desde 2010, celebra o aniversário de Porto Alegre, com duas apresentações nesta terça-feira (26), no Teatro Renascença (av. Érico verissimo, 307). Fazendo uma brincadeira com a clássica Revirada, a tradicional contagem regressiva de ano novo, quadro que integra todas as edições do projeto, o título desta edição é A cidade Revirada.

As apresentações ocorrem às 18h30min e 20h30min, com ingressos entre R$ 60,00 e R$ 120,00, à venda pelo site Neilisboa.pagtickets. O projeto seguiu ininterrupto desde sua criação, até 2020, quando por conta da pandemia de Covid-19 foi interrompido, no verão de 2021 - retornando para a agenda cultural da cidade em 2022.

Na apresentação, o artista vem acompanhado por Luiz Mauro Filho no piano e teclado, Paulinho Supekovia na guitarra e Giovanni Berti na percuteria. O repertório do espetáculo contará com clássicos de Nei Lisboa e músicas novas do compositor, além de quadros do Nei LisPoa, como a contagem regressiva e a ceia musical do novo ano.