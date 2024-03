Ocre Galeria promove conversa com o artista Carusto Camargo nesta quarta-feira (27)

Nesta quarta-feira, às 18h30min, ocorre mais uma edição do projeto 'Conversa com o Artista', tendo como mediadora a crítica e historiadora Paula Ramos. A proposta é aprofundar aspectos da trajetória e da produção do artista visual, ceramista e professor Carusto Camargo, que está com a mostra 'Terrosos' na Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535).

Reunindo uma série de vasos, volumes disfuncionais, entre o escultórico e o cerâmico, elaborados a partir da revisitação de 35 anos de produção e atuação do artista no campo da cerâmica, das artes e do ensino, a exposição apresenta cerca de 20 cerâmicas, sendo cinco do núcleo de 2014, do pós-doutoramento, e 15 produzidas em 2023 e 2024. O processo de produção envolveu a modelagem manual das cerâmicas e a queima em forno elétrico, a uma temperatura de 1170°C.