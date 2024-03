X Festival Estadual Nossa Arte acontece de segunda a quarta-feira em Porto Alegre

Porto Alegre será palco do maior evento de inclusão do Rio Grande do Sul, o X Festival Estadual Nossa Arte. O evento acontece a partir desta segunda-feira (25) e segue até quarta (27), no Salão de atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6.681), reunindo delegações das Apaes de todas as regiões do Estado, para apresentações de dança, artes musicais, artes cênicas, folclore, artes visuais, artes literárias e artesanato.

A programação inicia com credenciamento às 8h desta segunda, seguido de almoço, às 12h; reconhecimento de palco por ordem de chegada, às 13h; abertura, às 18h30min; jantar às 20h, e baile das 21h30min às 22h30min. Na terça-feira (26), as apresentações acontecem a partir das 8h, com pausa para o almoço às 11h, seguida da seleção dos trabalhos de artes visuais e literárias, que acontecem a partir das 14h30min. O jantar inicia às 18h e, às 19h, começa o reconhecimento de palco.

Na quarta-feira (27), as apresentações acontecem a partir das 8h e seguem durante a tarde, com pausa para o almoço, às 11h. Às 18h, ocorre a premiação de todas as modalidades, e o encerramento do evento.