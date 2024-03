Documentário 'Um certo cinema gaúcho de Porto Alegre" faz pré-estreia nesta terça-feira (26)

A Cinemateca Paulo Amorim e o Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em parceria com a Associação dos Críticos de Cinema do RS (Accirs), promovem a pré-estreia do documentário Um certo cinema gaúcho de Porto Alegre, do diretor Boca Migotto. A sessão será nesta terça-feira (26), às 19h, na Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736) e comemora o aniversário de Porto Alegre e o Dia do Cinema Gaúcho (27). O cineasta estará presente para uma conversa com o público, junto com a professora e pesquisadora Miriam Rossini. Os ingressos custam R$ 7,00.