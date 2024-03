Falando sobre a morte e a vida com criatividade

A fragmentação do Porto Alegre em Cena, que chega a sua 30ª edição, tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é não concentrar uma programação, de modo que a gente consegue acompanhar melhor as obras oferecidas. No caso desta etapa - que encerrou neste domingo -, as atrações da programação apresentaram diversificados motivos para que a gente vá ao teatro. Em Um buen morir - Del amor y otras iluminaciones, está uma atriz brasileira (porto-alegrense), Alice Guimarães, ao lado de um ator boliviano - Gonzalo Callejas, ambos do grupo Teatro de los Andes (Sucre/BO).

A concepção original do texto e do espetáculo é do coreógrafo Elias Cohen, com texto do poeta Alex Aillon Valverde - simbiose até certo ponto incomum que permite, contudo, o encontro de linguagens diversas e que resulta num espetáculo tão fragmentado quando criativo e instigante. Há uma situação central: um casal de atores toma o seu último café da manhã: ele já morreu, ela deve cumprir o pacto com ele firmado. O que seja, o texto antecipa logo na abertura, ainda que só depois a gente vá fazer a relação: é a reiterada cena final de Romeu e Julieta, de Shakespeare, que o casal interpreta em duas versões diferentes, marcadas pelo tom melodramático que caracteriza a cena latino-americana, segundo Silvia Oroz, em livro clássico.

Amaro, a mulher, tenta atender à promessa feita a Eusébio, seu companheiro de toda a vida, apesar das rixas comuns ao casal. Além desta citação textual direta do dramaturgo inglês, encontramos referências indiretas ao Ionesco de A cantora careca, nos diálogos surreais entre ambos; ou ao Samuel Beckett do Fim de jogo, numa expressão reiteradamente expressa por ambos. A peça oscila entre o melodramático, o poético e o realista, marcada por movimentos coreográficos que nos remetem aos espetáculos de mímica do cinema mudo, abordando com leveza um tema difícil e controverso que é a morte, sobretudo, o suicídio.

Trata-se, claramente, de um espetáculo autoral: a concepção de cena é da atriz; o cenário - brilhante, em sua flexibilidade de desarme e armação - é do ator. A música de Lucas Achirico e do grupo Kronos é, tanto no uso de solos de violão quanto do conjunto musical, emocionante e substantiva. Enfim, a troca constante de ritmos e de códigos de representação, nitidamente diferenciados pela iluminação, do próprio diretor, desafiam o espectador a seguir com atenção a tudo o que ocorre na cena, sob pena de, perdendo a referência do código usado, não entender mais nada do que está a ocorrer.

Gonzalo Callejas explora, notadamente, aquela tradição da interpretação melodramática, desde a cena de Romeu e Julieta; Alice surpreende pela fluência do espanhol, que se tornou seu segundo idioma nativo, e tem uma naturalidade envolvente.

O casal evidencia uma integração perfeita, não só nos movimentos coreografados, quanto nas falas desenvolvidas, de modo a formar um único corpo que provoca uma admiração no espectador.

A seleção de espetáculos trazida pela nova fase do Festival é encantadora e evidencia a imensa variedade de experiências que as artes cênicas podem nos proporcionar - certamente, marcará época, pela escolha criteriosa e variada de peças, a propiciar reflexões e experiências múltiplas que só a cena viva de um teatro pode entregar.