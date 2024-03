Com ampliação do projeto Portas para a Arte, 14ª Bienal do Mercosul quer atrair 1 milhão de pessoas

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21), a presidente da Bienal do Mercosul, Carmen Ferrão, afirmou que a 14ª edição do evento, que acontece em 2024, quer atrair um milhão de pessoas. Durante a cerimônia, ela falou também sobre a segunda edição do projeto Portas para a Arte, que inclui as galerias de arte no roteiro da Bienal. “Nossa meta vai ser 1 milhão de visitantes. Vai ser uma Bienal diferente. Queremos invadir a cidade, ampliar os espaços e tornar a arte mais acessível para todos”, afirmou. De acordo com a diretora de conexões com espaços da Bienal, Fernanda Garcia, a ideia é que o público possa sair dos espaços expositivos e que tenha desejo de visitar as galerias. “O público pode sair dos museus e ter uma experiência dentro da galeria, com intenção de comprar a arte local”, disse. Para participar da Bienal, as galerias devem enviar projetos com exposições inéditas no período do evento até dia 31 de maio. A Bienal acontece de 12 de setembro a 17 de novembro.