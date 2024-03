Música e alegria na rua

Marcando o final do verão e dos cortejos de blocos de Carnaval em Porto Alegre, o 14º Arrastão da Turucutá será realizado neste sábado, a partir das 16h, com saída a partir da rua Washington Luiz, no Centro Histórico. A concentração dos brincantes acontece às 15h e será embalada pelo DJ Nego Minas.

No trajeto, o público contará com a animação da banda e de cantores, harmonia, mestres e ritmistas convidados. O grupo, que utiliza instrumentos de percussão acompanhados por vozes, sopros e cordas, promete alegrar o espaço público com muito samba, rock, ijexá, funk, makulelê, afoxé, entre outros estilos musicais.

A festa ainda celebra os 16 anos do coletivo, que defende a convivência da arte com a cidade, e também a descentralização da Cultura, tornando-a inclusiva, democrática e resistente.