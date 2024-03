Cortejo Dionisíaco pela valorização das artes cênicas brasileiras

As ruas da região central de Porto Alegre ganharão um tom especial nesta sexta-feira, a partir das 17h, quando acontece a saída do cortejo artístico Circuito Evoé, orientado pelos grupos Teatro Oficina Uzyna Uzona (SP), Teatro da Crueldade (RS) e Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela (RS). A atividade integra a programação do 30º Porto Alegre em Cena e tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade de valorização das artes brasileiras, além de homenagear dois ícones das artes cênicas do País: o paulista José Celso Martinez Corrêa ("Zé Celso") e o gaúcho Zé da Terreira - ambos falecidos em 2023.

A concentração dos artistas que parcicipam do ato "dionisíaco" acontece em frente ao Teatro de Câmara Túlio Piva, localizado no bairro Cidade Baixa (Rua da República, 575). De lá, o grupo segue até a avenida Praia de Belas, sobe a avenida Borges de Medeiros, e termina na curva da Praça Açorianos. Desenvolvido a partir de vivências dos coletivos teatrais que orientam a manifestações artísticas durante o trajeto, o Circuito Evoé foi idealizado, de forma inédita, pela direção artística do Festival.

"Tivemos a ideia de fazer esse cortejo, não somente em alusão à memoria desses dois grandes mestres que 'partiram' no ano passado, mas também como um ato de celebração à resistência do Teatro brasileiro, representada por Zé Celso e, após sua morte, continuada pelo Teatro Oficina Uzyna Uzona (maior companhia de teatro e uma das mais longevas do gênero em atividade permanente no Brasil)", destaca o ator, produtor cultural e roteirista Juliano Barros, integrante da direção artística do Em Cena. Sobre Zé da Terreira, ele ressalta que o artista gaúcho é "memória imaterial da cidade: um espírito das artes cênicas, que está no imaginário de Porto Alegre."

Composto por atores, músicos, bailarinos, circenses, performers e outros artistas, o elenco de Circuito Evoé foi se formando a partir de inscrições voluntárias e durante a sequência dos ensaios, que estão ocorrendo desde o último dia 16, na Casa de Cultura Mario Quintana e no Estúdio Stravaganza. O ensaio geral acontece nesta quinta-feira, no After KSA, localizado na rua Câncio Gomes, no bairro Floresta.

Segundo Barros, o cortejo integra uma dramaturgia construída a partir de vivências com os dois grupos teatrais gaúchos e o coletivo paulista, fundado em 1958 por um grupo de artistas, entre os quais José Celso Martinez Corrêa, Renato Borghi, Etty Fraser, Fauzi Arap, Ronaldo Daniel e Amir Haddad. Ainda de acordo com o integrante da direção artística do Festival, "o pano de fundo" das manifestações que serão apreciadas pelo público que presenciar o cortejo é inspirado em As Bacantes, tragédia grega de autoria do dramaturgo Eurípides (século V a.C).

Construídas junto aos integrantes dos três grupos teatrais responsáveis pela orientação (e direção coletiva) do cortejo, as cenas do Circuito Evoé têm amarração dramatúrgica do diretor Marcelo Restori e da atriz Karine Paz, ambos do Teatro da Crueldade, e serão embaladas pela música utilizada no espetáculo As Bacantes, encenado pelo Teatro Oficina no final dos anos 1990. "O Circuito Evoé busca resgatar o espírito dionisíaco da realização festiva que é o Porto Alegre em Cena", observa Barros. Ele avalia que, para além de um ato de "resistência" que representa todos os grupos que fazem teatro no Brasil e da celebração do Festival pelas ruas da cidade, o cortejo tem "o poder" de resgatar a convivência com o público.

"Também convoca os trabalhadores de Cultura da cidade a se aproximarem, formando um caldeirão de artistas locais para troca de vivências e de experimentação entre grupos diversos", emenda.