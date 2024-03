ARTEnos murais de rua emPorto Alegre

A Elevada da Conceição, no Centro Histórico de Porto Alegre, é uma via construída para quem tem pressa. Por mais atrasado que se esteja, no entanto, é impossível olhar pela janela do carro ou do ônibus e não notar a pintura que desponta, imponente, colorida em meio ao concreto cinza. Afinal de contas, são 900 metros quadrados cobertos de azul, verde e amarelo e com uma personalidade gaúcha que quase todos reconhecem. O mural em homenagem à ginasta Daiane dos Santos, executado pelo artista Kelvin Koubik, é a mais recente das pinturas em grande escala que transformam a Capital em uma galeria de arte a céu aberto.

Porto Alegre completa 252 anos na terça-feira, 26 de março. Há alguns anos, a mudança na paisagem urbana inclui o avanço do muralismo - uma oportunidade de apreciar a arte de rua e também um presente a moradores e pessoas que passam pela cidade. A reportagem identificou 24 murais localizados em espaços públicos da Capital, quem somam 8,4 mil metros quadrados de arte.

As obras recobrem muros e especialmente em paredes laterais sem janela dos edifícios. "Chamamos essas laterais de empenas cegas", explica a arquiteta Germana Konrath, diretora da Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ). "Porque elas não têm olhos para a cidade e a cidade não tem olhos para dentro desses edifícios. É um bloqueio visual. Os murais geram um diálogo, geram a possibilidade de uma manifestação do que está dentro ou do que está fora, querendo entrar".

Do lado de fora dos museus, sem cobrar ingresso e abertas 24 horas à visitação do público, as obras são um convite ao deslumbramento - pelo tamanho monumental, atenção aos detalhes e cores vivas. A artista Gugie Cavalcanti, uma das responsáveis pelas pinturas, arrisca outro adjetivo: "Os murais são muito potentes", diz. "Quando se trabalha oito horas por dia, você às vezes não vai ter tempo de ir num museu. A arte precisa estar no dia a dia para que se possa usufruir dela. Eu acredito que a arte é fundamental para o ser humano, é uma linguagem. E o muralismo nos ajuda a entender, enquanto sociedade, sobre esse vocabulário".

O fenômeno já era visto bem antes em São Paulo, metrópole referência em arte urbana. Aqui, no entanto, é recente e concentrado na região central da cidade. "São bairros de ampla democratização de público. O Centro reúne pessoas de vários níveis sociais e financeiros, até pessoas que não são daqui. O Centro é um grande hub de mobilidade", pondera Vinicius Amorim. O curador é responsável pelo primeiro festival de muralismo de Porto Alegre, o Arte Salva. "Esse tipo de manifestação, que traz cor, alegria e vida, começa a mostrar que a cidade é legal e é de todo mundo. Acho que o projeto tem o poder de dizer para as pessoas que a cidade deve ser melhor, e que isso não depende só do poder público", afirma.

Não se via obras em grande escala na capital gaúcha até que o Arte Salva desse o impulso para que as primeiras cinco fossem criadas, como se brotassem do chão, em novembro de 2021. E mais cinco, um ano depois. "Nossa cidade é pequena. A minha estratégia é povoar esses murais próximos para que o impacto visual fique mais evidente. No momento em que eu pulverizo isso, ele se dissipa", explica Vinicius. "A dimensão de Porto Alegre joga a favor desse movimento, para realmente termos uma cidade super pintada".

A sensação de que a cidade se transformou da noite para o dia em uma coleção de quadros gigantes é descrita pela artista Gugie, natural de Florianópolis (SC). "O gaúcho tem uma coisa muito forte de se expressar. É uma necessidade. Quando eu pintei o Aurora Negra, que foi a primeira vez em Porto Alegre, foram seis murais pintados… só que uma empena dessa dá trabalho, é uma produção muito louca. É difícil captar recursos, conseguir autorização", diz. "Tinha que ser em Porto Alegre para acontecer uma coisa dessas".