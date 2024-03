Leona Cavalli volta a Porto Alegre com a peça 'O Elogio da loucura'

A atriz Leona Cavalli e o diretor Eduardo Figueiredo, em nova parceria, são responsáveis pela adaptação da obra de Erasmo de Rotterdam, para uma versão teatral inspirada no livro O Elogio da Loucura. Erasmo de Rotterdam, o autor, viveu na idade média e tornou-se um dos maiores escritores de todos os tempos. A peça acontece às 20h deste sábado (23) e às 18h de domingo (24) no Theatro São Pedro (Praça da Alfândega, s/n°). Ingressos disponíveis a partir de R$ 15,00 no site do local.