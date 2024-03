Margs promove a palestra Mulheres artistas e dirigentes na arte do Rio Grande do Sul

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, juntamente com a Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, irão realizar a palestra Mulheres artistas e dirigentes na arte do Rio Grande do Sul. O evento gratuito acontecerá na próxima terça-feira (26), às 14h30min, no Auditório do Museu (Praça da Alfândega, s/n°). Não é necessário realizar inscrição prévia, pois há 60 lugares disponíveis por ordem de chegada.

A palestra faz parte da programação do tradicional evento Conversas no Museu, organizado pela Aamargs, e contará com as apresentações de Arnoldo Doberstein e Elaine Veit. Além disso, as artistas Liana Timm, Vera Chaves Barcellos e Zoravia Bettiol participarão como debatedoras, sob a mediação de Guilherme Mautone.

As artistas Liana Timm, Vera Chaves Barcellos e Zoravia Bettiol fizeram parte do grupo que reativou a Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa em 1979. Elas discutirão a gestão inicial, sua produção artística na época e as relações com o Margs, que comemorava 25 anos de fundação naquele ano.