Escola Espaço do Ator abre temporada de cursos de teatro

A escola Espaço do Ator está abrindo uma temporada com seis cursos de teatro, oferecendo uma variedade de programas para entusiastas de todas as idades e níveis de experiência. As aulas contemplam iniciantes na área ou não, e serão ministradas pela atriz Cândida Santi Bazanella e pelos professores Diego Ferreira, Fábio Castilhos e Aline Ferraz. Ao final da jornada com as turmas, os participantes têm a oportunidade de realizar um espetáculo teatral.

Iniciante 50+, destinado a pessoas acima de 50 anos, onde - no decorrer de seis meses, com um encontro semanal - serão realizados exercícios de expressão corporal e vocal, construção cênica e de personagem, improvisação, postura e relação com o outro. O investimento para esta categoria é de R$ 960,00 (podendo ser parcelado até seis vezes). Outros cursos, destinados a crianças, adolescentes, adultos e, em específico, para formação de atores (um ano) também estão iniciando nesta semana. Mais informações podem ser solicitadas por email ( [email protected] ) ou pelo Whatsapp da escola (51- 99662-8688). Nesta quinta-feira (21) começam as aulas para