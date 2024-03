Violência, negritude e relações raciais

Atração da 30ª edição do Porto Alegre em Cena, a montagem teatral O Avesso da Pele (Coletivo Ocutá/SP) será apresentada no Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6681), nesta quarta-feira, às 20h. Após a sessão, ocorrerá um debate com o elenco, a diretora do espetáculo, Beatriz Barros, e o autor do romance homônimo, Jeferson Tenório (que recebeu, por esta obra, o prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário). A história é narrada por Pedro. Seu pai, Henrique, é um professor de literatura da rede pública de ensino que sofre uma desastrosa abordagem policial, sendo assassinado voltando para casa depois de uma das melhores aulas de sua vida. A partir dessa morte, Pedro decide resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. A peça terá outra sessão nesta quinta-feira, no mesmo horário e local. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 60,00 e estão à venda pelo site do Festival.

Teatro para todas as idades

A escola Espaço do Ator está oferecendo seis cursos de teatro, para entusiastas de todas as idades e níveis de experiência. As aulas serão ministradas pela atriz Cândida Santi Bazanella e pelos professores Diego Ferreira, Fábio Castilhos e Aline Ferraz. Ao final da jornada, os participantes têm a oportunidade de realizar um espetáculo teatral. Nesta quinta-feira começam as aulas para Iniciante 50 , onde serão realizados exercícios de expressão corporal e vocal, construção cênica e de personagem, improvisação, postura e relação com o outro. O investimento para esta categoria é de R$ 960,00. Outros cursos, destinados a crianças, adolescentes, adultos e, em específico, para formação de atores também iniciam nesta semana. Mais informações podem ser solicitadas pelo Whatsapp da escola (51-99662-8688).

Retrospectiva das sete décadas do Margs