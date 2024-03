Reggae no 4º Distrito

Neste sábado, a partir das 22h, a banda Maskavo faz show no bar O Brava (rua Santos Dumont 1.177), no 4º Distrito. Os ingressos custam a partir de R$ 30,00 e estão à venda pela plataforma Sympla. Emergidos no reggae como principal fonte de inspiração e estilo de vida, Marceleza (voz), Prata (guitarra), Alexandre Santos (baixo), Felipe Passos (teclado) e Vini Gomes (bateria) prometem um espetáculo para transmitir "paz e amor da forma de ser" da cultura brasileira, homenageando o Brasil e todas as suas cores. A apresentação faz parte da nova turnê do grupo musical, Terra multicor, e reúne as canções clássicas dos mais de 20 anos de carreira da banda - a exemplo de Um anjo do céu e asas - e também novidades recém-lançadas no novo EP da Maskavo, como Tocando em frente, Perto de Deus e Vasto Litoral.

Samba para comemorar os 70 anos do carioca Jorge Aragão

Uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira retorna a Porto Alegre neste sábado. O cantor e compositor carioca Jorge Aragão, que fez parte do lendário Fundo de Quintal e, recentemente, venceu uma batalha contra o câncer, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), às 21h, com um repertório repleto de clássicos. Os ingressos custam a partir de R$ 120,00, e estão à venda pela plataforma Sympla. Aragão vai estar na capital gaúcha dando continuidade à turnê do disco Jorge 70: ao vivo em São Paulo, que celebra o seu 70º aniversário. Eu e você sempre, Vou festejar, Coisinha do pai e Do fundo do nosso quintal são alguns dos sambas que integram o set list do show. O cantor e compositor carioca é o autor de diversos sucessos da MPB. Elza Soares, Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila são alguns dos artistas que já gravaram as suas músicas.

Encontro de duplas sertanejas

Henrique & Juliano fazem show na Fenac, ao lado de Rayane & Rafaela /Randes Filho/Divulgação/JC

A dupla Henrique & Juliano faz show em Novo Hamburgo nesta sexta-feira, acompanhada de Rayane & Rafaela. O evento acontece na Fenac (rua Araxá, 505), a partir das 19h, e os ingressos podem ser adquiridos no site Guichê Web, a partir de R$ 50,00. Na ocasião, os irmãos tocantinenses divulgam o projeto audiovisual To Be, com 38 faixas gravadas em Brasília e na Times Square, em Nova York. Já a dupla feminina apresenta o repertório de seu mais recente DVD, Rayane & Rafaela ao vivo. O álbum foi gravado em 2023, e é composto por 15 faixas.

Clássicos do rock no POA Cultural

A School of Rock se apresenta no Parque Moinhos de Vento (Parcão), neste sábado, dentro da programação da feira POA Cultural. O show da house band e demais elencos da escola de música, localizada em Porto Alegre, contará com clássicos do rock, que serão executados das 15h às 18h. O POA Cultural inicia às 9h e segue até o final do espetáculo musical, com feira de artesanato, costura criativa, bazar e moda. Na área de alimentação, a comida ficará por conta dos foods trucks que ficarão estacionados na rua Comendador Caminha, ao lado do parque, onde também haverá venda de chopp artesanal da cervejaria DNA.

Noite de experiência musical envolvente

Paulinho Parada celebra aniversário com roda de samba aberta no Iorubar, em Porto Alegre Gui Beck/Divulgação/JC

O Iorubar (rua José do Patrocínio, 900) se prepara para uma noite de celebração musical "única" a partir das 20h deste sábado - data de aniversário do cantor e compositor Paulinho Parada, membro do grupo Samba e Choro. O encontro contará com apresentações de sambas autorais e canções populares, e com a presença dos membros do grupo musical, incluindo Luiz Jakka, Amilton Garcia, Marcelo Pinto e Edson Fagundes. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 20,00.

