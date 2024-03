Longa inspirado em clássicos de Adoniran Barbosa estreia no CineBancários nesta quinta-feira (21)

Inspirado em uma das músicas mais famosas do sambista Adoniran Barbosa, o filme Saudosa Maloca (dirigido por Pedro Serrano), chega ao CineBancários (rua General Câmara, 424) nesta quinta-feira (21), na sessão das 19h. Exibido na Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, o longametragem é protagonizado por Paulo Miklos e Gero Camilo. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do cinema e custam a partir de R$ 6,00. Nas quartas-feiras, o público paga meia-entrada.

O universo de Adoniran não é novidade para Serrano, que em 2015 lançou o curta Dá Licença de Contar, que já trazia o trio central no elenco fazendo os mesmos personagens; e, em 2020, lançou o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato.

Nesta nova investida, o diretor aproveita a possibilidade de ampliar a história do curta que deu início à série, apresentando mais elementos do universo do compositor paulista. Além de Saudosa Maloca, o roteiro conta com episódios, falas e personagens presentes em diversos sambas do compositor, costurados numa só trama e compondo, assim, uma crônica social bem-humorada da cidade de São Paulo.