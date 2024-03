Lançamento do minidocumentário As 4 Divas

Nesta quarta-feira, às 18h, acontece a exibição de estreia do minidocumentário As 4 Divas, na Macun Livraria e Café (rua Octávio Corrêa, 67). Na ocasião, ainda haverá sessão de autógrafos de Negra Jaque, (Linhas de Cura: ensaios sobre rap, negritude e outras formas de existir), Nathy MC Poeta Desperta (Recomece), Fátima Farias (Santas de Casa) e Pâmela Amaro (Casa de Versos), que tiveram seus livros publicados pela Libretos Editora, lançados durante a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre de 2023.

Audiovisual fruto das conexões estabelecidas no Sarau Libretos, o minidocumentário apresenta depoimentos das autoras e imagens de edições do evento promovido pela Editora na busca pela democratização e promoção da leitura, em transversalidade com a música. Entre novembro de 2022 a agosto de 2023, o Sarau passou pelos bairros Morro da Cruz, Morro Santana, Centro Histórico, Bom Jesus e Restinga.