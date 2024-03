Maria Ivone dos Santos apresenta mostra no V744atelier

O V744atelier (rua Visconde do Rio Branco, 744) dá início à programação de 2024 com a exposição Performance do Arquivo: Especulações, de Maria Ivone dos Santos. A exposição parte de um olhar retrospectivo sobre o seu arquivo artístico pessoal para ativá-lo e lançar-se em novos projetos. A visitação gratuita acontece até 26 de abril, de quartas a sextas, das 14h às 17h.

A artista chama de Performance do arquivo: especulações os movimentos mentais e encontros que a instigam a realizar laboratórios escultóricos e fotográficos. A exposição busca, assim, instaurar uma zona de experiências e especular, por meio dos movimentos de espacialização de blocos de opacidade com as superfícies reflexivas, integrando imagens anteriormente captadas com esses espelhos em outros contextos com as novas imagens realizadas.

A sala do meio do espaço expositivo apresenta um conjunto de fotografias que captam diferentes aspectos da arquitetura e do jardim do local, propondo um jogo de reflexos através do uso dos espelhos coloridos. Já a sala da frente reúne 20 imagens do arquivo da artista, captadas em diferentes períodos e contextos, bem como fotografias recentes.