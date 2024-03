Multipalco Eva Sopher recebe curso voltado a lideranças do setor audiovisual e criativo

O curso Liderando a Mudança: gerindo pequenas empresas com grande impacto no mercado audiovisual acontece de forma presencial em Porto Alegre, de quinta-feira (21) a sábado (23). A iniciativa é do Instituto Akamani e tem como professor-guia o especialista em estratégia, inovação e indústrias criativas Erick Krulikowski. As aulas acontecem no Multipalco Eva Sopher, no complexo do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°).

O curso é dirigido a empreendedores e líderes de pequenas e médias empresas do setor, e proporcionará uma visão integrada da gestão estratégica e de pessoas, capacitando os participantes a diagnosticar, planejar e gerenciar seus negócios de forma mais eficaz e sustentável. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site

O Akamani também vai oferecer vagas gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que comprovem sua situação através de análise do perfil socioeconômico. Devem ser selecionadas preferencialmente pessoas autodeclaradas pretas, indígenas, mulheres e pessoas identificadas como LGBTQIAP+.