'Sarau do Solar' apresenta o rock gaúcho de Egisto Dal Santo nesta quarta-feira (20)

O rock gaúcho chega aos palcos do Sarau do Solar, às 19h desta quarta-feira (20), com o show de Egisto Dal Santo, comemorando seu aniversário de 60 anos. A apresentação acontece na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 101) e tem entrada é franca. O evento será transmitido pela TV Assembleia e nas redes sociais.

Egisto Dal Santo vem fazendo shows desde 1981. Lançou o primeiro álbum solo em 1994, ganhando seu primeiro Troféu Açorianos de Música, tendo recebido o prêmio outras quatro vezes. Lançou, no total, 34 álbuns autorais e um livro sobre o rock gaúcho (este último, na Feira do Livro de Porto Alegre de 2008). No decorrer de sua trajetória, Dal Santo também compôs, tocou e produziu diversos trabalhos com grandes artistas locais e foi o responsável musical do álbum A Sétima Efervescência, de Júpiter Maçã - considerado um dos 100 maiores da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone.

A ideia do projeto no Solar dos Câmara é apresentar um show que dê ao público uma noção do que aconteceu nesses 43 anos de carreira (e nas seis décadas de vida do artista), estritamente dedicados à música autoral e gaúcha. Como é multi-instrumentista, Dal Santo se apresentará tocando violão, guitarra, baixo e teclados, acompanhado por um trio base (guitarra, baixo e bateria) de músicos conhecidos da cena rock no Estado.