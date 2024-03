Leonardo Lopes ilustra painel do projeto Grafite de Giz no Centro Cultural da Ufrgs

A primeira edição do ano do projeto Grafite de Giz recebe Leonardo Lopes. O artista porto-alegrense traz para o mural de entrada do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) um pouco de seu trabalho, em que transforma, por meio do desenho, objetos e cenas banais do cotidiano em objetos de arte. Seu processo pode ser acompanhado entre quarta (20) e quinta-feira (21), a partir das 9h. Também na quinta, às 17h30min, o artista participa de um bate-papo com o público, com mediação de Jéssica Becker, curadora do projeto.

Desde 2019, o Grafite de Giz desafia artistas e coletivos a explorarem uma ferramenta pouco habitual em seus trabalhos, o giz, ilustrando o painel de grandes dimensões localizado no térreo do Centro Cultural. A proposta também se caracteriza pela efemeridade, uma vez que as obras são apagadas a cada dois meses, para dar espaço a novas participações.

Bacharel, mestre e licenciando em Artes Visuais pela Ufrgs, Leonardo participou do 1º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás e da exposição Presença Negra no Margs. Em sua produção mais recente, ele investiga o desenho feito com a matéria proveniente da queima de objetos descartados pelas ruas de Porto Alegre. O painel pode ser visitado até o dia 6 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.