Guitarrista de Norah Jones, Jim Campilongo faz dois shows nesta quinta-feira (21)

Integrante da banda The Little Willies, de Norah Jones, o guitarrista norte-americano Jim Campilongo faz sua estreia em Porto Alegre nesta quinta-feira (21), no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), com show (esgotado) às 20h e sessão extra às 22h. Acompanhado pelos instrumentistas argentinos Mariano Otero, no baixo elétrico, e Sergio Verdinelli, na bateria, o músico mostrará clássicos de sua carreira que incorporam elementos de blues, country, jazz e rock em composições marcadas pela sua reconhecida sensibilidade e inteligência musical. Ingressos à venda no site eventbrite, a partir de R$ 30,00.