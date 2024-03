Alice no País das Famílias é opção cultural para as crianças no final de semana

Quem for curtir o final de semana com a família na capital tem no espetáculo infantil Alice no País das Famílias, da Cia Hariboll de Teatro, uma ótima opção de lazer e entretenimento. A peça, adaptada do livro de mesmo nome do autor Adeilson Salles e no clássico Alice no País das Maravilhas - de Lewis Caroll -, será apresentada no sábado (16) e no domingo (17), às 16h, no Teatro Nilton Filho (rua Grão Pará, n° 179). Ingressos à venda a partir de R$ 25,00 na plataforma Sympla.