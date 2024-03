Primeira edição do evento Nativismo em Cena acontece na próxima quarta

A primeira edição do projeto Nativismo em Cena acontece nesta quarta-feira (20), às 19h, e vai contar com Paysanos Trio e a presença especial do cantor Pirisca Grecco, marcando o início de uma série de encontros que prometem enriquecer ainda mais a atmosfera da música nativista riograndense. Quem promove o evento é o Instituto Estadual de Música em parceria com a Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), onde acontecem as apresentações, com entrada franca.

A retomada desse estilo é um fenômeno que tem marcado a cena musical, especialmente pela crescente participação da juventude. O som folk nativo do Rio Grande do Sul, com suas raízes profundas na tradição e na cultura gaúchas, está sendo abraçado por uma nova geração de artistas e entusiastas.

Essa revitalização da música nativista não apenas preserva a riqueza sonora do Estado, mas também a reinventa, trazendo novas perspectivas e influências contemporâneas. É uma celebração da identidade gaúcha, unindo passado e presente em harmonia, e mostrando que as tradições musicais rio-grandenses têm um lugar vibrante no cenário cultural atual.