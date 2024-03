Shopping Total comemora o St. Patrick's Day no domingo

Foi dada a largada para uma celebração épica do St. Patrick's Day. O evento irlandês mais aguardado do ano desembarca em Porto Alegre no domingo (17) com uma festa imperdível, repleta de atrações para toda a família no Centro Cultural do Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545).

O St. Patrick's Day acontece a partir das 11h, e promete ser um dia repleto de música, gastronomia, bebidas refrescantes e diversão para todas as idades. A festa contará com a presença de artistas de diversos segmentos, incluindo apresentação de Carol Sanches, a DJ Renatta, o samba de Thiago Ribeiro e Amigos, os ritmos vibrantes da banda Hibizco, além do poderoso rock do Tributo ao Queen, entre outras atrações.

A diversão está garantida com mais de 10 horas de música ao vivo e entretenimento. Para os pequenos, haverá um espaço kids dedicado, proporcionando uma experiência divertida e segura para as crianças.