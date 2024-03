Food Hall Dado Bier recebe 4ª edição da festa Saint Patrick's Day

Uma das datas mais celebradas no universo cervejeiro, o Saint Patrick's Day, não passará em branco no Food Hall Dado Bier, tradicional ponto de encontro cervejeiro e gastronômico de Porto Alegre, localizado no segundo andar do shopping Bourbon Shopping Country (avenida Túlio de Rose, 100).

O complexo, que reúne diversas operações gastronômicas ao redor de uma microcervejaria – a primeira artesanal do Brasil, fundada em 1995 – terá happy hour especial com dose dupla de chope verde puro malte Dado Bier e Spritz de Maçã Verde, das 17h às 20h, petiscos especiais elaborados para o dia, além de atrações musicais nesta sexta-feira (15) e sábado (16).

Na sexta-feira (15), Sambinha de Verão com show de Carlinhos Presidente, das 19h30min às 22h30min. Já no sábado (16), DJ Carazzo e Banda Moog comandam a festa. Como é de costume, o verde dará o tom para a decoração e o convite se estende aos quatro patas, já que o local é petfriendly. A comemoração ao santo padroeiro da Irlanda acontece oficialmente no dia 17 de março.