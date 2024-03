Iguatemi tem programação de St. Patricks no Parador da Figueira Veterana

O St. Patricks está chegando e o Shopping Iguatemi Porto Alegre não vai ficar de fora da comemoração. Com shows especiais, cerveja verde e decoração temática, o Parador da Figueira Veterana (avenida João Wallig, 1.800) estará pronto para receber o público com uma programação recheada de novidades no final de semana (16 e 17), na área externa do estacionamento, das 17h às 22h.

Com entrada gratuita, o espaço alia gastronomia, drinks e boa música. Além das atrações já previstas na programação, os dois dias temáticos de St. Patricks terão reforços na setlist: Bloco da Laje e Workstation. As duas bandas sobem no palco do evento, respectivamente, no sábado (16) e domingo (17), às 19h. Em caso de mau tempo o evento poderá ser transferido. Confira a programação completa nas redes sociais do Iguatemi.