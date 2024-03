St. Patrick's Day: Spaten promove celebração cervejeira em bares de Porto Alegre

Para comemorar a data do St. Patrick's Day, Spaten cria um circuito de bares na capital gaúcha, que dá direito a prêmios. Do dia 12 a 17 de março, os consumidores que visitarem os seis bares participantes poderão desbloquear prêmios ao longo da rota, em uma mecânica simples e digital.

Para a marca, este é mais um momento para destacar o estilo Spaten de ser forte, que desde 1397 valoriza não só a força do líquido, mas também da sua história e legado cervejeiro. Para a marca, este é mais um momento para destacar o estilo Spaten de ser forte, que desde 1397 valoriza não só a força do líquido, mas também da sua história e legado cervejeiro.

Cada bar tem um QR Code que desbloqueia um selo específico ao visitá-lo. A partir de dois selos diferentes, os participantes do circuito já têm direito a prêmios: um kit de bolacha de chopp em edição limitada; com quatro selos, o premiado leva um tirante de caneca Spaten; e coletando os seis selos, o participante ganha uma caneca de vidro oficial da marca, que é um grande símbolo de celebração em todo o mundo, com detalhes que tornam a experiência do consumidor única.



Bares participantes

• Mulligan Resto Pub

Av. Dr. Nilo Peçanha, 3228 - Chácara das Pedras



• Céu Bar + Arte

R. Gen. Lima e Silva, 1487 - Azenha



• Fuga Bar Quarto Distrito

R. Álvaro Chaves, 91 - Floresta



• BOXFIM XIS

Rua Fernandes Vieira, 427 - Bom Fim



• LALOKA - Bar e Parrilla

Av. Nova York, 62 - Auxiliadora



• Mayô

Av. Guaíba, 4127- Vila Assunção