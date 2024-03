Anthony Hopkins estrela cinebiografia de homem que salva crianças do Holocausto nazista

Inspirado em uma emocionante história real, o novo longa de James Hawes, Uma Vida - A história de Nicholas Winton chega aos cinemas com o aclamado Anthony Hopkins no papel principal. Horrorizado com a situação de famílias de Praga vivendo sob influência da Alemanha nazista, o humanitário britânico Nicholas Winton estabelece um grupo de apoio e consegue ajudar crianças a fugirem do Holocausto rumo à Inglaterra, antes de as fronteiras serem fechadas.