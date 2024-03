Sala Redenção recebe a 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

A 13ª Mostra Cinema e Direitos Humanos chega ao Rio Grande do Sul convidando o público a debater o país além da tela, com o tema Vencer o ódio, semear horizontes. Gratuita, a programação vai acontecer na Sala Redenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com cerimônia de abertura nesta segunda-feira (18), às 19h, e a exibição do filme Nas Asas da Pan Am , de Silvio Tendler, o cineasta homenageado nesta edição, às 19h30min. A agenda segue até quarta-feira (20).

Com todas as regiões representadas nas produções cinematográficas selecionadas, a mostra tem 18 filmes realizados por profissionais escolhidos por terem relação direta com os temas abordados nas telas, como racismo e os direitos das mulheres, de pessoas com deficiência, povos indígenas e comunidade LGBTQIAPN+. O roteiro do evento foi organizado em programas divididos com os títulos Homenagem, Raízes, Sementes e Frutos.